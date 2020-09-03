Crysis Remastered Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Dünya genelinde büyük bir popülaritesi olan Crysis Remastered'ın çıkışına sayılı günler kalmışken oyuncuların çoğunun kafasında "Oyunun remastered sürümünü bilgisayarımda oynayabilecek miyim?" veya "Bilgisayarım Crysis Remastered'ı kaldırır mı?" gibi sorular meydana geliyor. Crytek ve Saber Interactive tarafından açıklanan Crysis Remastered sistem gereksinimleri ile oyuncuların kafasında meydana gelen soruların cevabını alabilirsiniz.

Crysis Remastered Sistem Gereksinimleri Nedir?

18 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülecek video oyununun PC sürümü sadece Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek. Oyunun yenilenmiş sürümünün çıkışına bir aydan daha az bir süre kala dünyanın dört bir yanındaki oyuncunun merak içerisinde beklediği sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Crysis'in yenilenmiş sürümünün sistem gereksinimleri nedir?

Oyuncuların oynamaya hazırlandığı video oyununun yenilenmiş sürümünü oynamak için minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri belli oldu. Aşağıda yer verilen sistem gereksinimleri inceleyebilir ve video oyununun yenilenmiş sürümünü bilgisayarınızda sorun bir şekilde çalıştırıp çalıştıramayacağınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Crysis Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

• İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3450 / AMD Ryzen 3

• RAM: 8GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470 (1080P - 4 GB VRAM)

• Depolama Alanı: 20GB kullanılabilir alan

• Direct X: Sürüm 11

Crysis Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

• İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7600k ya da üstü / AMD Ryzen 5 ya da üstü

• RAM: 12GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 (4K - 8 GB VRAM)

• Depolama Alanı: 20GB kullanılabilir alan

• Direct X: Sürüm 11