Crysis Remastered, Resmi Duyurusu Öncesinde Sızdırıldı

Halihazırdaki HD Remaster oyunların arasında Crysis de katılıyor. Crysis Remastered, resmi internet sayfası aracılığıyla sızdırıldı ve PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Son dönemde Crysis ile ilgili enteresan gelişmeler yaşanmıştı bildiğiniz üzere. Crysis Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar ve iş ilanı, bizlere ya yeni bir Crysis oyununun ya da orijinal oyunun HD Remastered versiyonunun geliştirilme aşamasında olduğunun işaretini veriyor gibiydi. Bilhassa son yapılan paylaşıma Nomad karakterinin adının geçiyor olması, HD Remaster ihtimalini kuvvetlendiriyordu ki öyle de oldu. Oyun, yaşanan bir sızıntı ile ortaya çıktı. Hem de çok önemli bir yerde yaşanan sızıntı ile.

Twitter kullanıcısı Nibel, Crysis internet sitesindeki çerezler ile ilgili sayfaya girdikten sonra üst kısımdaki Crysis Remastered logosuna tıklamış. Bu işlem ise kendisini orijinal oyunun yenilenmiş olan versiyonuna ait sayfaya aktarmış. Bu sayfa sonradan kaldırılmış olsa da, öncesinde Metalfy4 isimli başka bir Twitter kullanıcısı erişimin sağlanmasıyla ilgili kısa bir video paylaşmış.

You can access the website very easily. pic.twitter.com/UFyTUjulbg