Crysis Remastered Switch Videosu Yayınlandı

Crysis Remastered 23 Temmuz 2020 tarihinde yani yarın, Switch için satışa sunulacak. Bunun öncesinde, oyunun bu konsolda nasıl oynandığını görme fırsatımız da oldu. Crystek, Crysis Remastered Switch videosu ile merakımızı giderdi.

Bir döneme damgasını vurmuş olan Crysis, yıllardan sona geri dönüyor. Crytek tarafından 2007 yılında satışa sunulmuş olan oyunun yenilenmiş sürümü için Saber Interactive ile ortak bir çalışma sürdürülüyor.

Bildiğiniz gibi normalinde bu hafta satışa sunulması beklenen Crysis Remastered oyununun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ertelenmişti. Bunun nedeni ise hem daha fazla cilalamanın yapılmasının istenmesi hem de geçtiğimiz haftalarda yaşanan sızıntı sonrasında yapılan olumlu ve olumsuz geri dönüşlerin dikkate alınacak olmasıydı. Switch versiyonu ise herhangi bir erteleme olmaksızın yarın itibarıyla satışa sunulacak.

Yarım Saatlik Crysis Remastered Switch Videosu

Crysis Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında, Switch versiyonuna ait Crysis Remastered oynanış gösterimi yapıldı. Bununla birlikte teknik detaylar da gün yüzüne çıktı. Paylaşılan detaylara bakılırsa Crysis Remastered, dinamik çözünürlük desteği sunacak. Öyle ki, televizyona bağlı oynamanız durumunda 720p ile 900p arasında geçiş yapabilecekken taşınabilir moda aldığınızda 540p ile 720p arasında geçiş yapabileceksiniz.

Dahası ise FXAA, alan derinliği, hareket bulanıklığı, yıkılabilir bir çevre, dinamik bitki örtüsü, gelişmiş ve küresel ışıklandırma desteği sunacak olmasının yanı sıra jiroskop ile nişan almak da mümkün olacak.

Crysis Remastered Switch oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

CryEngine ile geliştirilmiş olan Crysis, 13 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Kısa sürede dünya genelinde popüler hale gelen oyunun hikayesi basit bir görev ile başlıyor. Ancak Kuzey Kore adalarının yaratık sürüsü tarafından istila edilmesiyle büyük bir savaş patlak veriyor. Nomad kod adlı Birleşik Devletler Ordusu Delta Gücü askeri Jake Dunn rolündesiniz. Senaryo boyunca giydiğiniz Nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özellikleriniz olabiliyor. Bu da gireceğiniz her türlü savaşta farklı stratejiler uygulayabilmenize olanak tanıyor. Nanosuit dışında fazlasıyla geniş bir mühimmat yelpazenizin de olduğunu söyleyelim.