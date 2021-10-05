Dünya genelinde oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Crysis Remastered Trilogy çıkış fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragman, Crysis Remastered Trilogy hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Yayımlanan videoya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Crysis Remastered Trilogy Çıkış Fragmanı Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Crysis Remastered Trilogy'nin yeni fragmanı paylaşıldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan fragman, Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered'dan bazı sahneler içeriyor.

Aksiyon seviyesinin yüksek olduğu fragman 1 dakika 20 saniye uzunluğunda. Crysis'in resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Nomad olarak bilinen Jake Dunn isimli bir askeri kontrol ettiğimiz Crysis Remastered'ın hikayesi basit bir görev ile başlıyor. Nomad, nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özelliklerine sahip. Bu özellikler savaşta farklı startejiler uygulanabilmesine olanak sağlıyor.

Crysis 2 Remastered'da bu kez Alcatraz isimli bir askeri kontrol ediyoruz. Alcatraz, gelişmiş teknolojiyi barındıran Nanosuit 2 sayesinde tıpkı Nomad gibi özelliklere sahip. Bu oyunda da tıpkı ilk oyun gibi düşmanlar ile savaşarak insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz.

Prophet isimli bir askeri kontrol ettiğimiz Crysis 3 Remastered'da yedi ayrı bölgede insanlara ve yaratıklara karşı savaşıyoruz. Bu noktada nanosuit 2 kıyafetinin sunduğu üst düzey teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Bu oyunda ayrıca Predatow Bow da bulunuyor. Predatow Bow'u kullanarak düşmanları sessiz bir şekilde etkisiz hale getirebiliyoruz.

Crysis Remastered Trilogy Çıkış Tarihi

İçerisinde Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered yapımlarının bulunacağı paket, 15 Ekim 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkacak.

Crysis Remastered Trilogy isim paket 49,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Oyuncular ister direkt olarak paketi satın alabilecek ister paketin içerisinde yer alan Crysis Remastered 2 ve Crysis Remastered 3 isimli video oyunları ayrı olarak satın alabilecek.

Pakette yer alan video oyunlarının Xbox Series X ve PlaySTation 5 sürümü, 1080p ve 4K çözünürlük arasında 60 FPS sunacak. Bunun yanı sıra söz konusu sürümde HD çözünürlüğünde dokular, iyileştirilmiş aydınlatma, görsel olarak geliştirilmiş karakterler, silahlar ve ortamlar yer alacak.