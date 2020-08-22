Crysis Remastered Yeni Çıkış Tarihi Sonunda Belli Oldu

Bildiğiniz gibi Switch için geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulan Crysis oyununun yenilenmiş versiyonu, diğer platformlarda ertelenmişti. Crytek tarafından yapılan yeni açıklama ile PC, PS4 ve Xbox One için Crysis Remastered yeni çıkış tarihi duyurusunu gerçekleştirdi.

Crysis Remastered, yaşanan sızıntıların ardından Nisan ayında resmi olarak Crytek ve Saber Interactive tarafından duyurulmuştu. Ne var ki Microsoft Store üzerinde yaşanan bir kaza sonucu hem çıkış tarihinin hem de duyuru fragmanının ortaya dökülmesi, planların bütünü ile değişmesine neden olmuştu. Çünkü hayranlar tarafından olumlu olduğu kadar olumsuz geri dönüşler de yapılmıştı. Bunun üzerine Crytek stüdyosu, hem yenilenmiş versiyonu biraz daha cilalamak hem de geri dönüşler üzerine değişiklikler yapmak adına Switch haricindeki versiyonlarını erteleme kararı almıştı.

Crysis Remastered oyununun yeni çıkış tarihi bir süredir belirsizliğini koruyordu ama geliştirici stüdyo, bu sessizliği bozdu ve beklenen müjdeli haberi biz oyun severlere ile paylaştı. Önümüzdeki ay Nanosuit'imizi bir kez daha giyeceğiz.

Crysis Remastered Yeni Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Crytek, Crysis Remastered oyununun PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının yeni tarihinin 18 Eylül 2020 olarak belirlendiğini duyurdu. Hatta bununla da kalmayıp, yeni bir fragman yayınladı. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragmana baktığımızda, orijinal ile yenilenmiş versiyon arasındaki görsel farklı net olarak görebiliyoruz. Öyle ki Crysis Remastered, yeni ve ayrıntılı ışıklandırma tekniği, Işın İzleme teknolojisi, 8K çözünürlüklü kaplamalar, modern alan derinliği, hareket bulanıklığı, SSDO, SVOGI, zamansal keskinlik yumuşatma, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflection ve parçacık etkileri dahil grafiksel geliştirmeler ile gelecek.

Aradaki farkı görebilmek için aşağıdaki fragmana göz atabilirsiniz.

Crysis Konusu

CryEngine ile geliştirilmiş olan Crysis, 13 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Kısa sürede dünya genelinde popüler hale gelen oyunun hikayesi basit bir görev ile başlıyor. Ancak Kuzey Kore adalarının yaratık sürüsü tarafından istila edilmesiyle büyük bir savaş patlak veriyor. Nomad kod adlı Birleşik Devletler Ordusu Delta Gücü askeri Jake Dunn rolündesiniz. Senaryo boyunca giydiğiniz Nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özellikleriniz olabiliyor. Bu da gireceğiniz her türlü savaşta farklı stratejiler uygulayabilmenize olanak tanıyor. Nanosuit dışında fazlasıyla geniş bir mühimmat yelpazenizin de olduğunu söyleyelim.