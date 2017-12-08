Crytek, Crycash Adlı Sanal Para Birimini Duyurdu

Sanal para birimleri, şu an tekrar yükselişte olan Bitcoin ile tekrar ilgi görmeye başladı. Crytek ise kendi desteklediği, Crycash adlı verilen kripto para birimi sayesinde oyun dünyasında sanal para birimlerinini kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Aslında Steam de 2 yıl önce Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlamıştı; fakat bu para biriminin radikal dalgalanmaları ve yüksek işlem komisyonları sebebiyle geçtiğimiz gün Bitcoin ödemelerini desteklemeyi bıraktığını duyurmuştu. Crytek ise olaya daha mantıklı bir çözüm getirecek gibi görünüyor; çünkü Crycash sadece oyuınculara özel bir para birimi olacak ve madencilik ile elde edilemeyecek. Crycash'in kapsamının sınırlı olması spekülasyonun da azalacağı anlamına geliyor, yani büyük dalgalanmalar yaşanmayabilir.

Crycash madencilik ile üretilemeyecek olsa da oyuncular, oyun oynayarak Crycash elde edebilecekler. Oyun geliştiricileri Plink adlı bir platform üzerinden oyunculara belli görevler atayacaklar. Örnek olarak; sizden arka arkaya 3 headshot atmanız istenecek. Bu hedefleri gerçekleştirdiğinizde belli bir miktar Crycash kazanacaksınız.

Plink'in Android ve iOS uygulamaları yayınlanacak. Plink aynı zamanda bir sosyal ağ, anlık mesajlaşma servisi, görev yöneticisi ve Crycash (CRC) cüzdanı da olacak.

Crycash'in ilk olarak Crytek'in Warface adlı oyununda kullanılması planlanıyor. Bu sayede Crytek, Warface oyuncu sayısını artırabilecek. Crycash'in değeri Ethereum cinsinden ölçülüyor; bir Crycash'in 0,001 Ethereum'a denk olacağı bilgisi verilmekte. 1 Ethereum'un değeri şu an 400 $ civarında, yani bir Crycash 0,40 $ değerinde olacak. Crycash, 12 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlanıyor. Belirtilen Crycash fiyatının, bu para biriminin çıkışına özel avantajlı fiyat olduğu dile getirilmekte, yani ileride Crycash'in fiyatı değişecek.