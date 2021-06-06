CS: GO Dereceli Maçlar Ücretli Oldu!

Yeni yapılan bir açıklamaya göre CS: GO dereceli maçlar oynaması ücretli hale getirildi. Counter Strike: Global Offensive oyununu ücretsiz oynayanların dereceli oynayabilmesi için Prime Status yükseltmesi alması gerekiyor.

Counter-Strike blogunda yayımlanan yazıda "CS: GO iki yıldan daha fazla bir süre boyunca ücretsiz olarak oynandı ve oynanmaya da devam ediyor. Her gün CS: GO'ya başlayan yeni oyuncular görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Blog yazısında ayrıca oyunun ücretsiz hale gelmesinin dezavantajlarına da değinildi. Yeni oyuncuların rütbeler de başta olmak üzere birçok özelliği ücretsiz bir şekilde kullanılabildiği vurgulanan yazıda kötü oyuncuların hem yeni hem de mevcut oyuncuların oyun deneyimine zarar verdiği belirtildi. CS: GO bu nedenle artık oyunu ücretsiz olarak indirip oynayanlar için birtakım kısıtlamalar getiriyor.

CS: GO Dereceli Maçlar İçin Ne Kadar Ödeme Yapılmalı?

Dereceli oynamak isteyen yeni oyuncuların artık oyunun Steam sayfasından Prime Status yükseltmesini satın alarak kısıtlamaları kaldırması gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde dereceli oyunlara katılım sağlayamayacaklar. Ayrıca yükseltme önümüzdeki iki hafta içerisinde yapılırsa şu an sahip olunan ilerlemeler de korunacak ama iki haftanın sonunda bu hak oyunculara verilmeyecek.

CS: GO Prime Status yükseltmesinin Türkiye fiyatı 123,00 TL olarak belirlendi. Oyunu ücretsiz olmadan önce satın alanların bir daha yükseltme yapması gerekmiyor. Hatırlayacak olursanız Counter-Strike: Global Offensive ücretsiz olduğunda oyunu satın alan kullanıcılara bazı avantajlar sağlanmıştı. Bu oyuncuların video oyunu için herhangi bir yükseltme yapması gerekmiyor çünkü hesapları zaten seçkin hesaplar arasında yer alıyor.

Sizce dereceli maç oynamak için şart koşulan bu yükseltme gerekli miydi? Yükseltmenin fiyatı da dahil olmak üzere tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

CS: GO Rütbeleri Neler?

Prime Status yükseltmesini iki hafta içerisinde yapan oyuncular aşağıdaki rütbesini korumaya devam edebilecek. Counter Strike: Global Offensive oyununda yer alan rütbeler ise sırası ile şunlardan oluşuyor: