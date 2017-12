CS: GO için PUBG Modu Çıktı

Kısa bir süre önce Valve'ın popüler online FPS oyunu CS: GO için, PUBG ile ön plana çıkan battle royale türünde bir oyun modu tasarladığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddialar hakkında Valve henüz bir açıklama yapmadı; fakat oyuncu topluluğu Valve'ı beklemeye niyetli değildi ve kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte bu amaçla hazırlanan GO 4 The Kill - Go4TK adlı resmi olmayan Counter-Strike: Global Offensive modu, battle royale modunu Counter-Strike: Global Offensive ile buluşturuyor.

Battle royale oyunları, giderek daralan bir savaş alanında oyuncuların karşılaşarak hayatta kalan son oyuncu veya takım olması temeline dayanıyor. Go4TK ile CS: GO'ya gelen bu oyun sistemi CS: GO'ya kesinlikle yeni bir soluk kazandıracaktır.

Go4TK sadece harita boyutunu genişletmekle kalmıyor, oyun mekaniklerini de elden geçiriyor. CS: GO gibi oyunlara hayat veren Source motoru normalde belli bir harita boyutu limitine sahip, Go4TK bu limiti 3-4 katına çıkarmakta. Bu sayede oyuncular araziyi ve arazi üzerindeki yapıları daha iyi bir şekilde kullanabilecekler. Merminin yol alma mekanikleri de değiştiriliyor. Haritanın genişlemesine bağlı olarak oyuncular arasındaki mesafe de artacak, gerçekçi yapıyı korumak adına merminin yol alma mekaniklerinin de artan mesafeye uyum sağlaması gerekiyor. Koşmanın isabet oranınızı değiştirmeyeceği de belirtilmekte; fakat düşmanlarınızı vurmak istiyorsanız aim down the sight - gez-göz-arpacık sistemiyle nişan almanızın önemi artıyor.

Go4TK oynayan oyuncular hasar alınca yaralanabilecekler ve yaralanınca gerekli müdahaleyi yapmazlarsa yaraları ölene kadar kanamaya devam edecek. Bu mekaniklerin CS: GO'yu çok farklı bir yapıya kavuşturacağı kesin. Go4TK ile ilgili daha detaylı bilgi almak için modun internet sitesini bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edebilirsiniz.