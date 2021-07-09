CS: GO Oyuncu Sayısı Düşmeye Devam Ediyor!

CS: GO oyuncu sayısı, hilecilere yönelik alınan tedbirden sonra büyük bir düşüş görüyor. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak kabul edilen Counter Strike: Global Offensive ile ilgili alınan karar görünüşe bakılacak olursa oyuncu kitlesine büyük zarar verdi.

CS: GO Oyuncu Sayısı Neden Düşüyor?

Counter-Strike: Global Offensive geliştiricileri, geçtiğimiz aylarda dereceli maçları oynaması ücretli hale getirdi. Geliştiricilerin dereceli oyunları ücretli yapmasının en önemli sebebi, oyun içi hile kullanımının önüne geçmekti. Oyunculara yükseltme yapmaları için iki hafta verilmiş ve iki hafta içinde yükseltme yapanların sahip olduğu ilerlemenin korunacağının garantisi verilmişti.

Bu kararın ardından dereceli maç oynamak için oyunun Steam sayfasından Prime Status yükseltmesini almak zorunlu hale geldi. CS:GO Premium Status yükseltmesinin Türkiye fiyatı ise şu anda 123 TL.

Oyunun aniden alınmış bir kararla ücretsiz hale gelmesi ile oyun Aralık 2018'den bu yana bütün oyuncuların erişimine açıldı. Oyunu önceden satın alanlar ise bazı avantajlara sahip oldu ancak geliştiricilere yönelik o zamanlarda yoğun bir tepki gösterilmişti. Bu tepkinin bir benzeri de şimdi oyunu ücretsiz olarak oynayan oyuncular tarafından gösteriliyor.

Counter-Strike serisinin bu zamana kadar en çok oynanan video oyunlarından biri olmayı başaran CS: GO'da dereceli maçlarının ücretli hale gelmesi ile oyunu ücretsiz olarak oynayanlar da birer birer oyundan uzaklaşmaya başlayarak oyunun hızla kan kaybetmesine neden oldu. Steam Charts raporuna göre yeni kararın uygulamaya geçtiği haziran ayından bu yana oyuncu sayısında %16,7'lik bir düşüş meydana geldi. Bu, 100.00'den fazla oyuncunun oyunu oynamayı bıraktığı anlamına geliyor.

Counter-Strike blogunda dereceli maçların ücretli olması ile ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmişti:

"CS: GO iki yıldan daha fazla bir süre boyunca ücretsiz olarak oynandı ve oynanmaya da devam ediyor. Her gün CS: GO'ya başlayan yeni oyuncular görüyoruz."

Oyunun ücretsiz olmasının dezavantajlarına değinen geliştiriciler, yeni oyuncuların rütbeler de başta olmak üzere birçok özelliği ücretsiz bir şekilde kullanılabildiğini, kötü oyuncuların hem yeni hem de mevcut oyuncuların oyun deneyimine zarar verdiğini ifade etmişti.

Geliştiricilerin sözlerine bakılacak olursa CS: GO'nun PUBG gibi her oyuncu tarafından ücretsiz olarak oynanabilen bir oyun haline gelmesi, oyuncu deneyimini olumsuz etkiledi. Yeni başlayan oyuncuların tamamı olmasa da önemli bir kısmı, hilelere başvurarak ya da diğer oyuncuları rahatsız ederek oyuncuların rütbe atlamasına engel olmaya başladı.