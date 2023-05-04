Oyunculara Üzücü Haber: CS:GO Prime Fiyatı Zamlandı!

Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive hâlen daha tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Oyunun popülerliği yanında hile sorunları da en çok tartışılan konular arasında, öyle ki bu soruna çözüm olarak Valve, Prime Status hizmetini oyunculara sunmuştu.

Prime Status hizmetini satın alan oyuncular, sadece kendileri gibi Prime abonesi olan diğer kullanıcılarla eşleştiriliyor. Bu sayede Prime abonesi olan oyuncuların karşılaşmalarına hile kullanan kişilerin gelme olasılığı minimuma indiriliyor. Ayrıca Prime abonesi olmayan oyuncular oyun içi eşya düşüremiyor ve pazarı kullanamıyor.

CS:GO Prime Fiyatı 274,95 TL Oldu

Geçmişte oldukça makul fiyatlardan oyunu satın alanlar Prime aboneliğine yükseltilmiş olsa da günümüzde bu abonelik oldukça pahalıydı. 249,00 TL'den satılan abonelik bugün gelen zamla birlikte 274,95 TL oldu.

Bu zammın yanı sıra Counter-Strike 2'nin çıkışıyla birlikte, yaz aylarında CS:GO Prime Status hizmetinin tekrar zamlanması beklendiğinden, Prime aboneliğini almayı planlıyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.