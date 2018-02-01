CS: GO Silah Kaplamasına Tam 61.000 Dolar Ödedi!

Günümüzün en popüler online FPS oyunları arasında olan Counter-Strike Global Offensive ya da kısa adıyla CS: GO akıl almaz alışverişlere ev sahipliği yapıyor.

Valve tarafından oyuncuların beğenisine sunulan CS: GO'da oyun içinde kullanabileceğiniz çeşitli kozmetik öğeler yer alıyor. Bıçaklar ve silahlara özel görünüm kazandıran kaplamaların daha önceden binlerce dolar fiyatla satıldığına tanık olmuştuk. Fakat bu sefer ödenen tutar, önceki tutarları katlarken dudaklarımızı uçuklatıyor.

Paylaşılan bilgilere göre bir CS: GO oyuncusu tam tamına 61.000 $ ödeyerek oyun içinde kullanabileceği bir tüfek kaplamasına sahip oldu. Söz konusu kaplama, sadece tüfeğin görünümünü değiştiriyor ve oyunda herhangi bir fark yaratmıyor. Günümüz dolar kuruyla hesapladığımızda tüfek yaklaşık 230.000 TL fiyata sahip. Bu da bir ev parası demek. Yapılan işlem, CS: GO tarihindeki en yüksek tutarlı alışveriş olarak kayıtlara geçti ve rekor kırdı.

Peki satın alınan kaplamayı bu kadar pahalı yapan şey neydi? Bu sorunun cevabı kaplamanın son derece nadir olması. Paylaşılan bilgilere göre kaplama sadece Valve'un sponsoru olduğu Major etkinliklerinde düşen sandıklardan çıkıyor ve çıkma ihtimali oldukça düşük. Yani bu kaplama, oyunu normal bir şekilde oynadığınızda çıkmamakta. Buna ek olarak kaplamanın üzerinde Amerika CS: GO şampiyonu olan Cloud9 takımının oyuncusu olan Tyler "Skadoodle" Latham'ın imzası bulunmakta.

61.000 $'a satılan kaplamanın daha önceden 35.000 $ karşılığında başka bir oyuncuya satıldığı söylenmekte. Yani bu oyuncu, kaplamayı neredeyse 2 katı fiyatla satmayı başarmış.

Sizin için bu alışveriş ne kadar mantıklı bilemem; fakat bence sadece oyun içinde kullanılabilen kozmetik bir öğeye bu kadar para vermek anlamsız. Görüşlerinizi yorum bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.