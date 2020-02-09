CS:GO'da Kötü Niyetli Oyuncuların Sesi Kısılacak!

Counter-Strike Global Offensive'e yeni bir denetleme geliyor. Artık kötü niyetli oyuncular ses engellemesi alacak.

Oyunun geliştiricisi olan Valve, CS:GO oynayan oyuncular için gerçekten 7-8 yıldır gelmiş olması gereken bir denetlemeyi getirecek. Oyuncular arasında birçok küfürlü tartışma ve tahrik etme olayları oluyor. Genellikle aynı takım içerisinde iki yabancı oyuncu veya iki farklı takım arasında geçen bu tartışmalar oyuncuları mağdur ediyor.

Artık bu duruma bir son verilecek ve oyuncular cezalandırılacak. Oyun içerisinde bir oyuncu ciddi ölçüde istismar raporu alırsa, oyuncuya kademeli olarak cezalar verilecek. Örneğin yazı kısıtlaması veya ses kısıtlaması gibi cezalar gelecek. Ancak bu durum devam ediyorsa oyuncunun sesi tamamen kapatılacak. Yani oyuncuların tabiriyle ses banı yiyecek. Cezanın geri açılması ise belli bir düzeyden sonra olacak. Konu ile ilgili CS:GO ekibi şu açıklamayı yaptı:

"Yeni sistem raporlar tarafından yönlendirildiğinden, oyuncuların iletişim için kendi standartlarını oluşturmalarını ve diğer oyuncuların hat dışına çıktığında anonim geri bildirim almalarını sağlar."

Uyarıların ne kadara ulaştığında kullanıcının yasaklanacağını belirtmeyen yetkililer, oyunu sık sık oynayan bir oyuncunun raporunun, daha az oynayan bir oyuncudan daha önemli olacağını belirtti. Bakalım bu yeni sistem oyuna ne zaman gelecek.