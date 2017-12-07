CS:GO'daki Büyük Tehlike Uzmanları Harekete Geçirdi!

Dünyanın en popüler online bilgisayar oyunlarından Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), konusu kadar oyun içi özelliştirmeleriyle de birçok oyunseverin favorilerinden. CS:GO'da modifiye edilen bıçaklar ve silahlar, şu sıralar oldukça tartışılıyor. Nedeni ise oyundaki sanal silahların gerçek hayatta yapılıp satılması.

Türkiye'de de yüzbinlerce kişinin oynadığı CS:GO, önlem alınmazsa çocuklar için tehlikeli bir hale gelebilir. Nedeni ise oyunda yer alan bıçak ve silahların, gerçek hayatta yapılması ve yüksek bedellerle satılması.

Sanal bıçaklar bahis siteleri aracılığıyla 4 bin, silahlar ise 7 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Oyunda kullanılan bıçağı satamayan çocuklar, bahis siteleri aracılığıyla sanal parayı nakde çeviriyor. Bu furyaya Türkiye'deki satıcılar da dahil oldu ve yüksek rakamlara satılan sanat bıçakların gerçeği internet üzerinden satılmaya başlandı.

İstanbul merkezli bir firma, sanal bıçağın gerçeğini sosyal medya üzerinden 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Habertürk gazetesinden Soner Özcan'ın ortaya çıkardığı bu olay, özellikle çocuklar için büyük bir tehlike arz ediyor. Firma yetkilisi, 18 yaşından küçüklere ailesinin onayı olmadan satış yapmadıklarını söylese de hesaptan paylaşılan bıçak fotoğraflarına yorum yapanların çoğu çocuklar.

Uzmanlardan Önemli Açıklamalar

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyun ve sanal gerçeklik uzmanı Sinan Akkol, bu tür online satışların tüm dünyada hızla artığını ve bıçakların sanal ortamlarda 1000 dolara kadar alıcı bulduğunu ifade etti. Akkol, “Bıçaklar ve silahların hepsinin ayrı bir ismi ve anlamı var. Nerede kullanıldığına dair bilgiler veriliyor. Çocuklar bunu bir övünç malzemesi olarak kullanıyor. Bir de bunların paraya dönüştürüldüğü bahis siteleri var. Bu adeta kumara dönüştü” dedi.

Oyun uzmanı İlker Karaş, oyunun esasında şiddet içermediğini, aksine takım olmayı öğrettiğini söylüyor. Durum böyle olsa da oyunun yapımcı firmasının bu gibi sorunlarla karşılaşabildiğini ifade eden Karaş, "Global bir oyun olduğu için kötü amaçlı kullanımlara engel olunamıyor. Oyuncular eşyalarını, farklı ülkelerde açılan illegal sitelerde bahis aracı olarak kullanabiliyor. Bu şekilde sanal parayı gerçek paraya çevirebiliyorlar. Oyunun sahibi firma bunu yapanları tespit edip engellemeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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