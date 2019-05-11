CTR Nitro-Fueled'ın Çılgın Bir Özelleştirme Sistemi Olacak

Crash Team Racing oyununun kalbimizde her daim ayrı bir yeri olmuştur. Her ne kadar piyasada birçok farklı yarış oyunu olsa da, bu oyun sunduğu eğlence ile yarış türüne farklı bir tat katmayı başarmıştı. Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan Crash Team Racing, 1999 yılında PlayStation için satışa sunulmuştu. Bu oyun şimdi de Crash Team Racing Nitro-Fueled adıyla mevcut nesilde geri dönecek. Beenox tarafından geliştirilmekte olan yenilenmiş sürüm için 21 Haziran 2019 tarihini bekliyoruz. Oyun için geri sayım yapmaya devam ederken, Activision ve Beenox Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni bir fragman yayınladılar.

Yeni fragmanda oyunun özelleştirme sistemini görüyoruz. Eğer oyunlardaki özelleştirme yapma sistemi ilginizi çekiyorsa, Crash Team Racing Nitro-Fueled birbirinden tatlı seçenekleriyle gelecek.

Aracınız ve karakteriniz ile ilgili özelleştirmeleri Pit Stop alanında yapabiliyorsunuz. Özelleştirme eşyalarını ise Adventure modunu oynayarak veya Wumpa jetonları toplayarak elde edebileceğinizi söyleyelim.

Fragmanda da gördüğümüz üzere aracımızın kaportasını, tekerleklerini ve boyasını değiştirebilmek ve çıkartmalar ekleyip genel bir süsleme de yapabilmek mümkün oluyor. Bunun yanı sıra karakterinizi özelleştirmeniz de mümkün olacak. Beenox stüdyosunun oyuna eklediği farklı seçenekler ile karakterinizin dış görünümünü ve mizacını da özelleştirebileceksiniz. Bununla birlikte seçtiğiniz dış görünüme bağlı olarak podyumdaki zafer kutlama animasyonları da değişecek; çünkü, bazı zafer kutlamaları bazı kostümlere özel olacak.

Bu arada, orijinal oyundaki karakter istatistikleri Crash Team Racing Nitro-Fueled ile geri dönecek. Ayrıca Beginner, Intermediate ve Advanced sınıflarının da bulunacağını söyleyelim.