Cumhurbaşkanı Açıkladı: Virüs Tedbirden Güçlü Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde tespit edilen ilk koronavirüs vakası hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde bir adet koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tespit edilen vaka hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. İşte bu açıklamalar:

Koronavirüsten gözetim altında bulunan vatandaşımızın sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. Hangi önlemi alırsak alalım bu virüsten kurtulmak kolay değil.

Şu an tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklı. Tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız ile iş birliği halinde uygulamalarını sıkı bir şekilde sürdürecektir. Virüsten korunmanın yolu temizliktir. Temizliği imandan sayan milletimiz için bu, işin en kolay tarafıdır.

Tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip bu çerçevede üstümüze düşenleri yerine getirme gayretindeyiz. Türkiye bu sıkıntıyı kayıpsız atlatacaktır. Temennimiz budur.

Hiçbir virüs tedbirden daha güçlü değildir. Yaşlı vatandaşlarımız ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın kalabalıktan bir süre uzakta kalması gerekiyor.