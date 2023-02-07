Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 3 Ay OHAL İlan Edildi!
Geçtiğimiz gün gerçekleşen ve 10 ilde büyük hasarlara yol açan deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay sürecek OHAL ilan edildiğini açıkladı. İşte detaylar!
Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 olmak üzere 9 saat arayla gelen iki deprem 10'dan fazla şehirde büyük hasara yol açtı. Tüm Türkiye'yi sarsan depreme dair 10 şehirde de aram kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel verileri de aktardı. Can kaybının 3.549'a yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22.168 yaralı olduğunu belirtti.
Dünden bu yana yaşananlar sonrası 1 hafta milli yas ilan edilmesinin ardından OHAL ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Bugün güncel durumları aktarmak için kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde 3 ay boyunca sürecek OHAL ilan edildiğini açıkladı.
10 İlde 3 Ay Sürecek OHAL İlan Edildi
OHAL kararını "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz." sözleriyle açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşları AFAD hesaplarına bağış yapmaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Uzmanlar deprem için ''Dünyada örneği yok'' diyor. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.
Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.
Hâlihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimizle, destek personeli enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve dışından ekiplerle sayı her geçen saat artıyor. Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır. TSK'mız binlerce personelinin yanı sıra 10 gemisi, 54 kargo uçağı dâhil tüm imkanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır.
Bölgeye 1000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır.
Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz yardımları bölgeye göndermektedir.
3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır."
YORUMLAR