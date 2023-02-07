Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 3 Ay OHAL İlan Edildi!

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 olmak üzere 9 saat arayla gelen iki deprem 10'dan fazla şehirde büyük hasara yol açtı. Tüm Türkiye'yi sarsan depreme dair 10 şehirde de aram kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel verileri de aktardı. Can kaybının 3.549'a yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22.168 yaralı olduğunu belirtti.

Dünden bu yana yaşananlar sonrası 1 hafta milli yas ilan edilmesinin ardından OHAL ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Bugün güncel durumları aktarmak için kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde 3 ay boyunca sürecek OHAL ilan edildiğini açıkladı.

10 İlde 3 Ay Sürecek OHAL İlan Edildi

OHAL kararını "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz." sözleriyle açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşları AFAD hesaplarına bağış yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: