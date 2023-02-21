Cumhurbaşkanı Erdoğan: "458 Bin Bağımsız Bölüm Yıkılacak"

Arka arkaya meydana gelen Kahramanmaraş depremleri ve 20 Şubat'ta gerçekleşen Hatay artçı depremi sonrasında toplamda 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem sonrasında bölgedeki yaşamı eski haline getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bazı illerde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken ağır bilanço ortaya çıktı

21 Şubat tarihinde Osmaniye'yi ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki çalışmalarından sonra deprem sonrası yapılacaklar hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre 11 ilde tespit edilen 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölüm; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

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Şimdiye kadar bölgeden birçok insanın farklı şehirlere geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 376 bin kişinin MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ikâmet ettiğini söyledi.

Öte yandan bölgeye 300 bin çadır sevk edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı, 865 bin kişinin çadırda, 23 bin 500 kişinin ise konteynerlerde kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde deprem bölgesinde yıkılan köy evleri de vardı. Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları ise şu şekilde: