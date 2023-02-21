Cumhurbaşkanı Erdoğan: "458 Bin Bağımsız Bölüm Yıkılacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat günü deprem bölgesine yaptığı ziyaretten sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!
Arka arkaya meydana gelen Kahramanmaraş depremleri ve 20 Şubat'ta gerçekleşen Hatay artçı depremi sonrasında toplamda 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem sonrasında bölgedeki yaşamı eski haline getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bazı illerde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken ağır bilanço ortaya çıktı
21 Şubat tarihinde Osmaniye'yi ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki çalışmalarından sonra deprem sonrası yapılacaklar hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre 11 ilde tespit edilen 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölüm; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.
Mart Ayında 270 Bin Konutun İnşası Başlıyor
Şimdiye kadar bölgeden birçok insanın farklı şehirlere geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 376 bin kişinin MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ikâmet ettiğini söyledi.
Öte yandan bölgeye 300 bin çadır sevk edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı, 865 bin kişinin çadırda, 23 bin 500 kişinin ise konteynerlerde kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde deprem bölgesinde yıkılan köy evleri de vardı. Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları ise şu şekilde:
"Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza müjde vermek istiyorum. Şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1.361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Kilis'te 1.002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimariyle uygun şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.
Böylece sadece mart ayında 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için bismillah demiş olacağız."
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri gerçekleşti.
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