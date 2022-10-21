Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blokzincirin Geleceği Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği Blokzincir İstanbul etkinliğinde konuşma gerçekleştiren Cumhubaşkanı Erdoğan, blokzincirin öneminden ve gerekli altyapının kurulacağından bahsetti. "Dünya beşten büyüktür." söylemini de yineledi.

Blokzincir İstanbul'da konuşmasını gereçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dönüşümdeki kat edilen sürece değindi ve fiber altyapı konusunda nispeten yavaş kalındığını ve bunu hızlandırmaları gerektiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Yakın zamanda yollarda olması beklenen yerli ve milli otomobil TOGG'a da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir. Banttan indireceğimiz yerli otomobil TOGG teknolojide geldiğimiz yerin göstergesi olacak." dedi.

"Blokzincir Teknolojisini Kullanan Ülkelerden Biri Olmak İstiyoruz"

Blokzincir alanındaki gelişmeleri takip ettiklerini ve blokzincir teknolojisini kullanmak için altyapının sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili ifadeleri de şu şekilde:

"Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır. Teknofest kuşağı dediğimiz gençlerimiz sayesinde dünya çapında yeniliklere imza atıyoruz."

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