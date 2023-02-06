Cumhurbaşkanı Erdoğan Depreme Dair Açıklamalarda Bulundu: 912 Can Kaybı!

Depreme dair gelişmeleri takip etmek ve çalışmaları koordine etmek amacıyla AFAD Başkanlığına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güncel can kaybının 912'ye yükseldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz." dedi.

Can kaybının 912'ye yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde şu ana dek tespit edilen 5.385 yaralı olduğunu, yıkılan bina sayısının ise 2.818'e çıktığını belirtti.

912 Can Kaybı, 5.385 Yaralı

"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi. Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkânları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir."

AFAD ve Kızılay gibi kurumlar ekiplerini deprem bölgesine yönlendirdiğini ve 9 bin personelin arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlara da telkinlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca uluslararası yardım amacıyla NATO ve AB'den 45 ülkenin Türkiye'ye yardım çağrısında bulunduğunu belirtti.