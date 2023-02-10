Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Kira Desteği Açıklaması!

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin etkileri sürüyor. Günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için eşya ve bağış toplamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Adıyaman'a kurulan çadır kentte vatandaşları dinledi ve bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle savaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan binalara ve can kayıplarına vurgu yaparak, bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirmek için gerekli talimatları verdiklerini belirtti.

Devletin deprem anından itibaren kurumları ve teçhizatı ile birlikte vatandaşının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıkım etkisinin 10 ile ve 500 kilometrelik bir alana yayılması nedeniyle sürecin bu denli zor olduğuna değindi ve yollardaki trafik ve hava koşullarının yaşananlarda etken olduğundan bahsetti.

Depremzedelere 1 Yıl Boyunca Kira Desteği Verilecek

Kurulan çadırkentlerde yaşamak istemeyen vatandaşların kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca depremzedelere kira desteği yapacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca geçtiğimiz gün açıkladığı 10 bin TL aile başı yardımıyla ilgili olarak hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin TL olarak verileceğini de duyurdu.