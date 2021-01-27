Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile telefonda görüşme yaptı. Erdoğan ile Musk telefonda neler konuştu? İşte detaylar.

Erdoğan, Elon Musk ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından resmi açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı."

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Erdoğan ile Musk görüşmede uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin konuşmalar yaptı. Görüşme ile ilgili Elon Musk sosyal medya hesabından herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklanmıştı. Elon Musk'ın net değerinin 115 milyar dolar olduğu söylenmişti. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu. Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Elon Musk'ın Hayatı Dizi Oluyor

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Channing Tatum, Elon Musk'ın hayatını konu alan SpaceX isimli dizinin yapımcılığını üstlendi. Toplam 6 bölümden oluşacak olan SpaceX isimli dizide SpaceX şirketine ve Falcon 9 roketinin SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasına odaklanılacak.

Dizide yer alacak oyuncuların kim olacağı henüz açıklanmadı. Oyuncular açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz. Dough Jung'ın SpaceX dizisinin senaryosunu kaleme alacağı konuşuluyor. Sizler Elon Musk'ın hayatının dizi oluyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!