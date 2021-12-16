Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk videokonferans aracılığıyla bir araya geldi. Görüşme dahilinde SpaceX, Tesla, Türksat ve yerli otomobil TOGG'un arasında atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk geçtiğimiz saatler içerisinde yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ile Musk arasındaki konuşmanın videokonferans yoluyla yapıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk ne konuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair paylaşılan bilgiye göre, Erdoğan ile Musk arasında Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri konuları tartışıldı. Ayrıca bu sektörler başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliği yapılmasına ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu toplantıda, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar da masaya yatırıldı. Videokonferansla yapılan görüşme dahilinde Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda yürütülecek ortak adımlar da belirlendi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi. pic.twitter.com/WyzfzZn4yk — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 16, 2021

Ayrıca Türkiye’nin Ocak ayında SpaceX'in roketiyle uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de bir başka tartışma konusuydu. Ancak Erdoğan ile Musk arasındaki konuşmanın ne kadar sürdüğü paylaşılmadı.

Görüşmeye dair Twitter üzerinden paylaşım yapan Ak Parti ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi."

Elon Musk insanları çocuk yapmaya çağırıyor

Elon Musk çocuk yapma konusunda diğer birçok insandan farklı bir görüşe sahip. Elon Musk, insanların daha fazla çocuğu olmazsa medeniyetin çökeceğine inanıyor. ABD'de ve Avrupa'da çocuk sahibi olma oranı bir hayli azalmış durumda.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, insanların daha fazla bebek sahibi olmasını istiyor.

Musk, Pazartesi günü bir Wall Street Journal etkinliğinde “Yeterli insan yok. Bunu yeterince vurgulayamam ama yeterince insan yok.” dedi.

Teknoloji milyarderi, düşük ve hızla azalan doğum oranlarının uygarlık için en büyük risklerden biri olduğunu dile getirdi.

Musk'ın yorumları, iklim değişikliği ve eşitsizlik gibi endişeleri öne sürerek artan sayıda insan çocuk sahibi olmamaya karar vermesine karşı geliyor.