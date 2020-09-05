Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Sistemimiz Dimdik Ayakta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Törreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığını belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tedbirlere Uyulmadığını Belirtti

Ülkemizde vatandaşların bir kısmının sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaması neticesinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hatta son günlerde günlük vaka sayıları 1600'ü aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor" ifadelerini kullandı.

Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Törreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır Maalesef bu virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz. Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor" dedi.

Yeni açılan şehir hastanesi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. 758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşaa edilecek 2. kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.