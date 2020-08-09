Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı hakkında son bilgileri paylaştı. İşte koronavirüs aşısı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama.

Cumhurbaşkanı Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle COVID-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz. Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

9 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 240.804 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.844'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 596 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 223.759 olarak açıklandı.