Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Faizleriyle İlgili Kararı Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen KYK faizlerinin silinip silinmeyeceği sorusunu yanıtladı. İşte alınan karar ve detaylar!
Geçtiğimiz günlerde hesaplanan KYK geri ödemelerinin ardından öğrenciler sosyal medyada tepkilerini dile getirmişti. Ana tutarın neredeyse 3-4 katı kadar geri ödeme çıkarılan öğrenciler bu hesaplamaların doğru olmadığını ve gerekirse ödememeyi tercih edeceklerini belirtmişlerdi.
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gelen bir soru üzerine öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini ve bu konuda gereken adımların atılacağını söylemişti.
Normal şartlarda kanunlar altında yurt içi üretici fiyat endeksine bağlı olan KYK geri ödemelerinin hesaplamaları gerçekleştirilirken, ana paranın alındığı dönem ile ödemenin başlayacağı dönem arasındaki farka göre bir plan çıkartılıyor. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu ve bu durumun öğrencilere yansıması en net şekilde KYK geri ödemelerinde olurken, öğrenciler ödeyemeyecekleri bir külfetin altında kalmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Faizlerinin Silindiğini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğrencilere beklenen müjdeyi verdi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarındaki faizin silindiğini ve öğrencilerin yalnızca ana parayı geri ödeyeceklerini açıkladı. Açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:
"Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu.
KYK geri ödemelerinde faiz ve enflasyon farkı olmayacak. Alınan kredi ana para üzerinden ödenecek."
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