Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir beklenen Milli Muharip Uçak için açıklama yaptı. Güvenli veri paylaşımı ve mühimmatlar aracılığıyla hava - hava ve hava - yer hedeflerine saldırma gücü olacak uçağın ne zaman çıkıcağı duyuruldu.

Yüksek performansa sahip radara sahip olmasıyla birlikte elektronik harp ve elektro-optik özelliği ile gelecek olan uçak, haberleşme ve seyrüsefer tanımlama özelliklerine sahip olacak. Tüm bu donanım ile birlikte havada savaşlarda üstünlüğü ele geçirecekmiş gibi görünüyor.

2023 Yılında Hangardan Çıkacak

Yüksek hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme kabiliyeti olacak şekilde geliştirilen uçak, 2023 yılında hangardan çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çeşitli silahlar üretmeye de devam ettiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan habere göre uçağın hangardan çıkma yılı için 2023 yılı işaret edildi. Hürjet ve muharip insansız uçak Bayraktar Kızıelma projeleri de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Neredeyse her alanda tarihi işler yapıyoruz. Biz savunma sanayini bazı ülkelerin dışarıdan bazılarının da içeriden engellemelerine rağmen bu noktaya getirdik. Aynı istikamette istiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz demeden muhtelif füze, roket, mühimmat ve silahlar da dahil azimle çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında milli muharip uçak, inşallah o da hangardan çıkacak. Hürjet, muharip insansız uçak Bayraktar Kızılelma, o da şu anda hızla devam ediyor."