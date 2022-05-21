Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Raket Tutuşu NFT Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, konuya dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Koç tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Raket Tutuşu NFT Olarak Paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan ayında Mimar Sinan Yurdunda kalan öğrenciler ile iftar programında bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile masa tenisi de oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masa tenisi oynarken raket tutuşu sosyal medyada uzun süre boyunca gündem olmuştu. Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Koç, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu’ya dönüştürüldüğünü söyledi. Koç, söz konusu NFT’nin Gençlik ve Spor Bakanı tarafından Erdoğan’a hediye edildiğini de sözlerine ekledi.

Sn.Cumhurbaşkanımız @rterdogan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu #niteliklifikritapu'ya dönüştü ve @gencliksporbak Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi.

Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden,#dijitalgenc’lerin Bakanı Sn.@kasapoglu’nu tebrik ediyorum.👏🏻 pic.twitter.com/Ece430lZHT — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) May 21, 2022

Ali Taha Koç tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya gelmişti. Erdoğan, o akşam raket tutuş tarzı ile ilgili de açıklamada bulunmuştu.

Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin klasik bir raket tutma tarzı olduğunu ve dünyada da o tarzın kullanıldığını ifade etmişti. Erdoğan açıklamasına şu sözler ile devam etmişti.

"Raketin sap kısmından tutulur. Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor."

Futbolda da plase ve trivela olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kendine özgü netice alışları var. Ben de raketle bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte diğerini öğrenecek halim yok " sözlerini kullanmıştı.