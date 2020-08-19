Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka Sayısı Artsa da Salgın Kontrol Altında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını hakkında bilgi verdi. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan koronavirüs açıklaması.
Cumhurbaşkanı'ndan Koronavirüs Açıklaması
Erdoğan açıklamasında koronavirüs salgını ile ilgili şu cümlelere yer verdi:
Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de yatırımlarımızı durdurduk. 800 bin insanın canına mal olan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz aldığı tedbirler ve attığı adımlarla krizi en başarılı yürüten ülkelerdendir.
Vaka sayısında kısmı artış yaşanda da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor.
Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?
18 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 251.805 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.016'e yükseldi.
Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020
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