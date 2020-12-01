Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması!

TRT World Forum'a video mesaj yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan sosyal medya açıklaması haberimizde.

Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor.

(Sosyal medya şirketlerine) İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekmekte.

Ülkemizde sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya devlerine Türkiye'de temsilci atamaları için süre verildi. Sosyal medya devleri temsilci atamadı.

Temscilci Bildirilmez ise Ne Olacak?

Temsilci bildirilmez ise BTK tarafından bildirimde bulunulacak. 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde de sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. İkinci para cezası tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.