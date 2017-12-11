Cumhurbaşkanı Erdoğan TEMSA'nın Elektrikli Otobüsünü Test Etti

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi TEMSA, sessiz, temiz, titreşimsiz, dumansız ve güvenli bir ulaşım sunan yeni elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i görücüye çıkardı. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında görücüye çıkarılan elektrikli otobüs bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. MD9 electriCITY, şehir içi ulaşımı konforlu kılması ve sıfır emisyon değerine sahip olması ile dikkat çekiyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan MD9 electriCITY, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Konuyla ilgili detaylı bilgi alan ve emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nden Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'na kadar otobüsün performansını test etti.

Elektrikli otobüs hakkında açıklamalarda bulunan Güler Sabancı ise, "Yüksek teknolojiye yatırım yapan, inovasyon ve Ar-Ge ile öne çıkan şirketler fark yaratmayı başarıyor. Son dönemde yatırımlarını bu alanda yoğunlaştıran Temsa'nın küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. TEMSA'nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş olmasından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

MD9 electriCITY, 63 yolcu kapasiteli ve 200kwh batarya ile 230 km menzil özelliğine sahip. Ayrıca 6 saatte şarj edilebiliyor.