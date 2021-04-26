Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kısıtlamaları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlama kararları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Daha önce iki haftalık gözlemden sonra yeni kararlar alınabileceğini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, ülkede uygulanacak yeni kararları duyurdu.

Ramazan ayının ilk günlerinde kameralar karşına geçen Erdoğan, 60 binleri geçen vaka sayılarını engellemek adına kimi önlemler alınması gerektiğini belirtmişti. İlk aşamada iki haftalık bir süreç öngörüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, sonrasında yeni kararlar alınabileceğini belirmişti.

İki haftalık sürenin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla kabinesini toplayan Cumhurbaşkanı, alınan yeni kararları aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kısıtlama Kararlarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kısıtlama kararları belli oldu. Alınan kararlar hemen aşağıdaki gibi sıralandı.