Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Koronavirüs Tedbirlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yeni Tedbirleri Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

Covid-19 hastalığına karşı mücadelemizi milletimizle beraber yürütüyoruz. Dayanışmayı güçlü tutarsak az hasarla çıkarız. Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz. Üretim ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz. Rehavete kapılmayacağız, tehdit ciddidir. Hep birlikte kurallara uyalım. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yok.Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz. Test sayılarını süratle artırdık, testler ücretsizdir. Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor. Bilim kuralların tavsiyeleri üzerine yeni tedbir paketini hayata geçirmeye karar verdik. Şehirler arası seyahatler valilk iznine bağlanmıştır. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni olacaktır. Kamuda olduğu gibi özel sektörede de minimıum sayıda çalışan. Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi. Piknik ören gibi yerler hafta sonu kapalı olacak. Alışveriş dışında sokağa çıkmamak şarttır. Gönüllü karantina uygulayacağız. İllerimizde pandemi kurulu oluşturulacak. 30 büyükşehirde tedbirler titizlikle uygulanacaktır.

Detaylar geliyor..

27 Mart itibari ile toplam vaka 5 bin 698 oldu. Toplam can kaybı 92'ye yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344, taburcu olan ise 42 olarak açıklandı. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.