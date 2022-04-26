Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Maske Kararını Açıkladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı mekanlardaki maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların en dikkat çekici olanı ise maske ile ilgili alınan yeni karardı. Erdoğan kararı şu sözlerle açıkladı:

"3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Mevcut maske uygulaması, vakalar 1000'in altına düşene kadar yalnızca toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında devam edecektir. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmesi yönündedir."

Mevcut sağlık altyapımızı ve sağlık çalışanlarını öven Erdoğan sözlerine geride kalan 2 yılda yaşadığımız sıkıntılara değinerek devam etti:

"Ülkemize ve milletimize, verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dünya'mızın 2 yılı bu salgınla geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime kadar her alanı etkileyen topyekûn krize döndü. Hastanelerden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı.

Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden olmuştur. Sağlık altyapımız ve fedakârlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımız ile Sağlık Bakanımızın koordinasyonuyla dünyaya örnek bir varoluş mücadelesi ortaya koyan bu heyeti kutluyorum.

Bu mücadelede kaybettiğimiz doktorlarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık erişiminde sıkıntılar yaşanırken biz 16 bin yeni yatağı da hizmete açtık. Salgınla en etkin mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. Her alanda olduğu gibi salgınla mücadelede yol göstericimiz bilimin ışığı ve bilim insanlarımızın gayretleri olmuştur."