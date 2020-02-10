Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli 5G Altyapısı Geliştirmeden 5G'ye Geçemeyiz

Son günlerde dünyanın gündeminde 5G ve 5G altyapıları yer alıyordu. Konu hakkında bütün geliştirmeleri tamamlayan Huawei'nin 5G altyapısı kurması engellenirken, bir başka açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yerli 5G altyapısı geliştirmeden 5G'ye geçemeyiz açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne konuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açılışı gerçekleştirilen Türkiye Siber Saldırı Önleme Merkezi töreni kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli konulara değindi.

Siber saldırıların ne denli tehlikeli olduğu hakkında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda çalışmalarını tam hızıyla sürdürdüğünü aktardı. Erdoğan, "Türkiye son yıllarda en çok siber saldırıların hedefinde bulunuyor. Siber saldırı sayısı 136 bini aşmıştır. Sınır güvenliği ne kadar önemli ise elektronik ortamlarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Bu işin güvenlik boyutuna artık çok daha önem vermeliyiz. Bu işe çok daha fazla önem vermek durumundayız aksi halde tüm kritik sistemlerimizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz." açıklamasını yaptı.

Halihazırda Türkiye'de binlerce siber güvenlik uzmanının çalıştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Şu anda 1300 kurumumuzda yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenliği faaliyetleri yürütülüyor. Siber savunmada yapay zeka teknikleri giderek önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Yerli 5G altyapısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni iletişim altyapısı konusunda, "5G akıllı şehirler, hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz." dedi.

5G altyapısı uzun yıllardır dünyanın gündemini meşgul ediyordu. Özellikle Çin merkezli Huawei'nin 5G altyapısını tamamlaması ve birçok ülkeye ihraç etmesinin ardından tartışmalar yeniden alevlenmişti. ABD, müttefiklerinin Huawei'den 5G altyapısı almamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Huawei ise konu hakkında konuşurken, bugün çalışmaya başlayan herhangi bir kurumun en erken 2 yıl içinde 5G altyapısı geliştirebileceğini dile getirmişti.