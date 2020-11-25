Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerli Koronavirüs Aşısı için Tarih!

Yerli koronavirüs aşısı için çalışmalar son hızı ile devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı için tarih açıklaması yaptı. Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerli koronavirüs aşısı için tarih açıklaması.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Yerli koronavirüs aşısı en geç Nisan ayında gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerli koronavirüs aşısı hakkında yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan'da kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

Koronavirüs Son Durum: Hasta Sayısı Kaç?

24 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 460.916 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.672'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 4.543 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 381.569 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: