Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli Otomobilin Sürücü Koltuğunda! İşte O Anlar

Merakla beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçti ve aracı sürmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yerli Otomobili Sürdü!

Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte duyurulan yerli otomobilin direksiyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil ile Osmangazi Köprüsü'ne doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Osmangazi Köprüsü manzarası eşliğinde yerli otomobil ile poz verdi.

Hemen aşağıdan o anları izleyebilirsiniz.

#TürkiyeninOtomobili'ni test ettik.



İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/MPq3dX4EQQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019

60 yıllık hayal gerçek oldu. Gebze'de düzenlenen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil tasarımı ile göz dolduruyor. Yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağı açıklandı. Yerli otomobil ile ilgili tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Hemen aşağıda yer alan bağlantılardan yerli otomobil ile ilgili hazırladığımız içeriklere ulaşabilirsiniz.