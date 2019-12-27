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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli Otomobilin Sürücü Koltuğunda! İşte O Anlar

Erdoğan Yerli Otomobilin Sürücü Koltuğunda
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Otomobil
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Merakla beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçti ve aracı sürmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yerli Otomobili Sürdü!

 Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte duyurulan yerli otomobilin direksiyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil ile Osmangazi Köprüsü'ne doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Osmangazi Köprüsü manzarası eşliğinde yerli otomobil ile poz verdi.

Hemen aşağıdan o anları izleyebilirsiniz.

60 yıllık hayal gerçek oldu. Gebze'de düzenlenen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil tasarımı ile göz dolduruyor. Yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağı açıklandı. Yerli otomobil ile ilgili tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Hemen aşağıda yer alan bağlantılardan yerli otomobil ile ilgili hazırladığımız içeriklere ulaşabilirsiniz. 

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