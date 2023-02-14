Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan Binaların %98'i 1999 Öncesi Yapılmış

Kahramanmaraş depremlerinin üstünden yaklaşık 8 gün geçtikten sonra âfetin yaşandığı günden beri ilk defa kabine toplandı. 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarına öre 14 Şubat tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 369 bin binada bulunan 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri incelendi. Bu kapsamda acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar tespit edildi.

211 Bin Konut Yıkılmış, Acil Yıkılacak veya Hasarlı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre incelenen binalar içerisinde 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ayrıca Erdoğan'ın açıklamalarında yıkılan binaların %98'inin 1999 öncesi inşa edilmiş olduğu bilgisi yer aldı.

"Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98’inin 1999 öncesi inşa edilenler olması, bize bina denetimi ve standardı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor." -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Şimdiye kadar 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacının karşılandığı ve bankacılık sektörünün 2022 kârlarının belli bir oranını depremzedelere tehsis edileceği açıklandı.