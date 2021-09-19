Cumhurbaşkanı: Kripto Paraya Ayrı Bir Savaşımız Var

Cumhurbaşkanı, kripto paraya savaşımız var açıklaması ile sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Mersin ziyaretleri dahilinde gençlerle bir araya gelmişti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan; kripto para ve sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan sosyal medyayla ilgili olarak, "Benim bu sosyal medyayla hiç işim yok. Ondan dolayı da çok rahatım. Benim tek derdim var. Bugün benim programım nedir, o programıma sabahtan itibaren dersime çalışmak. Çünkü sosyal medya inanın şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur." dedi.

Gençlerin düzenleme konusunda endişelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Hiç endişelenmeyin. Çok rahat olun. Bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, çok daha rahat hale getirmek, bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerini vermesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanından kripto paraya savaşımız var açıklaması

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, dijital Türk Lirası platformu kurdu. Bu karar kapsamında Türkiye'nin kripto paraya açılmayı hazırladığı da iddia edilmişti. Türkiye'nin dijital TL'siyle ilgili olarak da konuşan Erdoğan, “Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekildeydi:

Şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil. Ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki biz derslerimize daha çok çalışalım. Oraya daha çok ağırlık verelim. Bu sosyal medya belasından da mümkün oldukça sıyrılalım. Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir sa'vaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz. Vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz.

Kripto para borsasıyla ilgili açıklamalara dahil olan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise kripto paranın mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi. Yıldırım, "İleride takdirinizle bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili çalışmalar başlatıldı" dedi.