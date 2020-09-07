Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Açıklamalar: Toplu Taşımada Ayakta Yolcu Alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak! İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama.

Okullar Açılıyor, Toplu Taşımada Ayakta Yolcu Alınmayacak!

Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor.

Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde kapasite sınırlamasına gidilebilecektir. Esnek mesai yaygın şekilde tatbik edilecektir.

Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı gibi hastalıkları üzerime binmeden günlük vaka sayılarını 100’ün altına vefat sayısını mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını dikkate alarak hem uzaktan hem yüz yüze eğitim birlikte hayata geçireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Burası çok önemli ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama saygının seyrine göre, şehirlerimize göre farklılık gösterebilecektir."

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