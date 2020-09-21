Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Koronavirüs Açıklamaları! İşte Detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan önemli açıklamalar.

65 Yaş Üstüne Belli Saatlerde Seyahat Sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Son dönemde gerçekleşen artış hepimizi üzüyor. Milletimizi bir kez daha temizliğe dikkat etme, maske kullanımına davet ediyorum. Virüs taşıdığını bildiği halde, evde karantina kalmak yerine sokağa çıkan işe giden herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük bir vebal altına girmektedir.

Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz. 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın altyapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz. Yerli aşıda da insan üzerinde çalışmaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır.

Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir."