Cumhurbaşkanı Yasakları Açıkladı: Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Artan hasta sayıları ile birlikte yeni tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği merak edilmekteydi. Yeni koronavirüs tedbirleri alındı. İşte alından yeni tedbirler.

Cumhurbaşkanı Yasakları Açıkladı: Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yürütülen aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanıyor ancak tehdit devam ediyor. Sonbahar ile birlikte ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerimizdeki hasta ve ölüm oranları bize daha çok dikkatli olmamızı söylüyor. Salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarmak zorundayız. Şayet salgında istenen düzeye gelinmezse hepimiz için can atıcı tedbirler gelebilir.

Yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Eğitim online olarak yıl sonuna kadar devam edecek. Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ve 20,00 arasında olacak. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoranlarda sadece paket uygulamasına getirilecek."

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