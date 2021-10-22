Cumhurbaşkanı: Sosyal Medya Milli Güvenliği Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı sosyal medyanın milli güvenlik sorunu olduğuna inanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve İstanbul'da yürütülen "Türk Konseyi Medya Forumu"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya yüzünden dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insanın hayatının savunmasız halde olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı sosyal medyanın milli güvenlik sorunu olduğuna inanıyor

Erdoğan, "Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." dedi.

"Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu konuda yerli sosyal medya yazılımlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekildeydi: