Cumhurbaşkanı'nın Meşhur Sözü NFT Olarak Satışa Sunuldu

Cumhurbaşkanı'nın sözü NFT oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilen bir konuşmadan alınan "Dünya Beş'ten büyüktür" açıklaması, NFT olarak en fazla teklif verene satılacak.

Son zamanlarda büyük merak uyandıran NFT dünyasında ilginç bir açık artırma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıkça dile getirilen "Dünya Beş'ten büyüktür" açıklaması, OpenSea üzerinde satışa çıkarıldı.

"The_world_is_bigger_than_Five" isimli OpenSea kullanıcısı tarafından oluşturlan NFT, halihazırda teklif almayı başarabilmiş değil. Satıcının minimum tuttuğu teklif ise 100 Ethereum.

Cumhurbaşkanı'nın sözü NFT oldu

OpenSea üzerinde başlatılan açık artırma önümüzdeki 1 ay boyunca devam edecek. 21 Temmuz tarihine kadar en yüksek ödemeyi yapan kullanıcı, Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini dijital olarak lisanslamış olacak.

OpenSea üzerinden NFT olarak satışa çıkarılan "Dünya Beş'ten büyüktür" açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından bir kesit sunuyor. 20.09.2016 tarihli konuşmayı NFT haline getiren satıcı açıklamada ise şu ifadelere yer vermiş durumda:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dünya Beşten Büyüktür Uluslararası topluma şunu her fırsatta hatırlatıyoruz: 'Dünya Beş'ten büyüktür.' Dünyayı beş ülkenin söyleyeceklerine mecbur edemezsiniz. Ama artık dünya buna mecbur. Toplam 20 ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nde kalıcı olarak yer alabileceğini söylüyoruz. Her iki yılda bir sırayla değiştirilebilirler. Dünyadaki tüm ülkeler dünyayı temsil etmek için orada yerlerini alıyorlar. Adalet ancak bu şekilde sağlanabilir.

İnternetin kaynak kodları da NFT olmuştu

Ayrıca geçtiğimiz günlerde World Wide Web kaynak kodu NFT olarak satışa sunulduğunu görmüştük. Tim Berners-Lee'nin tek bir NFT altında dört farklı ögeden oluşan bir koleksiyonunu açık artırmaya çıkaracağı belirtildi. Bunlar WWW'nin 1990 ve 1991 kaynak kodu, kodun animasyonlu bir görsel versiyonu, Lee'nin kod ile ilgili özel bir yazısı ve kaynak koda özel oluşturulan dijital posterden oluşuyor.

Kodu satın alan kişi büyük bir olasılıkla o tarihlerde Berners-Lee ile iş birliği yapmış gibi hissedecektir fakat bunun haricinde World Wide Web kaynak kodu için en çok teklifi veren kişi herhangi bir avantaj elde edemeyecektir.

NFT, dijital hırsızlığın önüne geçmenin çok zor olduğu bir çağda hem sanatçılar hem de değerli bir eserin sahipleri için oldukça kullanışlı bulunuyor fakat bu aynı zamanda kripto para birimlerini destekleyen blockchain teknolojisine dayanıyor. Bu nedenle çevresel anlamda çok iyi bir çözüm olduğunu söylemek doğru olmayabilir.