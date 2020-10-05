Cumhurbaşkanı'ndan Ücretsiz Tablet Açıklaması: 500 Bin Öğrenciye Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası çok önemli açıklamalar yaptı. 500 bin öğrenciye tablet dağıtılacak. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar.

500 Bin Öğrenciye Tablet Verilecek, 2, 3, 4, 8 ve 12. Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir."

Tablet Açıklaması

Erdoğan açıklamasının devamında "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Açıklama Yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın (05.10.2020 tarihinde) saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.

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