Cumhurbaşkanı'ndan Vaka Sayısı Açıklaması: Mecburen İşi Tekrar Sıkmak Durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan koronavirüs açıklaması.

Cumhurbaşkanı'ndan Koronavirüs Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Biz biraz gevşetince Ankara İstanbul başta olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için önem arzediyor. Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz.

Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda. Bizler de gerek toplu taşıma araçlarında olsun, düğün nikah restoran vesaire buralardaki yaklaşımları kararlı hale getirdik. Aşı çalışmaları sıkı bir şekilde başta Tübitak olmak üzere devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak teknoloji sağlık bakanlığımızla devam ediyorlar. Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz."

Ülkemizde Son Durum

17 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 298.039 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.315'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.372 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 263.745 olarak açıklandı.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.