Cumhurbaşkanı'ndan Koronavirüs Uyarısı: Vazgeçin Bu Dönemde Şu Düğünlerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs uyarısı yaptı. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada koronavirüs hakkında şu uyarıyı yaptı:

"Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor.

Milletimizi bir kez daha "TAMAM" diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya çağırıyoruz. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım."