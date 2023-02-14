Cumhurbaşkanı Yardımısı Oktay: Göç Dalgası Söz Konusu Değil

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ilde yaralar sarılmaya devam ediliyor. AFAD koordinasyonunda çalışmalar devam ederken kabine üyeleri, ilgili oldukları konu hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Kabine toplantısının en yakın zamanda düzenleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadaki bazı iddialara da cevap verdi.

Oktay: "Güvenlik Zafiyeti Yok!"

Son günlerde bazı siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla dile getirilen endişelerden biri olan Suriye'den gelebilecek göç dalgası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konu başlıkları arasında yer aldı. Göç dalgasının söz konusu bile olmadığını belirten Oktay, güvenliğin sağlanması için sadece jandarma ve polis olmak üzere 130 bini aşkın personelin bölgelerde görev yaptığını ifade etti.

Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Oktay, şu sözleri kaydetti:

"İçeride bir güvenlik sorununun yaşanması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz. Bununla ilgili tüm tedbirler alınmıştır. Göç dalgasıyla ilgili özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenen yalan haber olayı da, farklı oluşturulmak istenen algı da tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Sınırlarımız tamamen güven altındadır, kontrol altındadır ve herhangi bir göç dalgasına izin vermemiz veya herhangi bir güvenlik noktasında zafiyete izin vermemiz asla ve asla mümkün değildir."

SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor) Yaşam Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.