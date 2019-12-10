Cumhurbaşkanı Yerli Otomobil ile Deneme Sürüşü Yapacak

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen yerli otomobil, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek deneme sürüşü ile tanıtılacak.

Tam Elektrikli SUV

Milliyet'in haberine göre uzun bir süredir geliştirilme aşamasında bulunan yerli otomobilde son adımlara gelindi. Güncel olarak prototipi hazır olan otomobilin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek deneme sürüşü ile tanıtılması planlanmakta. Bu deneme sürüşünde ise koltukta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunacak.

2011 yılından bu yana gündemde olan yerli otomobil, 2017 yılında kurulan iş birliği ile birlikte daha ciddi bir sürece binmişti. 'Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İş Birliği Protokolü' kapsamında Anadolu Grubu, Kıraça Holding, Turkcell Grubu, BMC ve Zorlu Holding bir araya gelmişti.

2022 yılında satışa sunulması planlanan otomobil tam elektrikli bir motora sahip bir SUV olacak. Yapılan tahminler 2030 yılında beş farklı model üretileceğini ön görmekte. Şu an için deneme sürüşü ile ilgili herhangi bir tarih ve mekan bilgisi paylaşılmadı.