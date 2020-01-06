Cumhurbaşkanı Yerli Otomobilin Fiyatı Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde tanıtılan yerli otomobil hakkında merak edilen soruyu yanıtladı. İşte yerli otomobil fiyat açıklaması!

Yerli Otomobil Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TOGG geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı kişilerin katılımı ile gerçekleşen bir etkinlik yerli otomobili tanıttı. Şu an prototip aşamasında bulunan yerli otomobilin 2022 yılı itibarıyla satışa sunulması planlanıyor. Bu noktada en çok merak edilen sorulardan birisi ise yerli otomobil fyatı olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan etkinlikte pek çok soruya cevap bulunmasına karşın yerli otomobilin fiyatı gizemini korumaya devam etmişti. Cumhurbaşkanı bu konu ile alakalı olarak kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

"İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman hakikaten bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti." diyen Erdoğan, "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum." diye ekledi.

Yani net bir açıklama olmamasına karşın özellikle ilk yıllarda alım gücüne uygun bir fiyat politikasının uygulanacağını anlamış oluyoruz.