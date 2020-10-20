Cumhurbaşkanı'ndan Yüz Yüze Eğitim ve Yerli Aşı Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ve yerli aşı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detayları.

Yüz Yüze Eğitimin Kapsamı Genişletildi, Yerli Aşı Geliyor!

Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ortaokul 5. sınıflarda ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli koronavirüs aşısı hakkında şunları söyledi:

"Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözmektir."

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insan bulunduğu yerlerde denetimler sıklaştırılacak.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.